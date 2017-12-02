醉妞被「口中異物」嗆醒 才知竟遭2渣男性侵

2017-12-02 22:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市許姓、王姓男子透過謝姓友人，邀約女子小婷（化名）到KTV唱歌喝酒，散場後2人送酒醉的小婷回家，卻趁機性侵，還大膽玩起3P，小婷睡夢中感覺到口裡「有異物」，噁心驚醒，2男才倉皇離去，新北地院依乘機性交罪各判許男、王男徒刑3年10月，可上訴。

判決指出，去年6月12日晚間，許男、王男、謝男到新北市某KTV唱歌喝酒，小婷應謝男邀約而來，翌日凌晨2點左右散場，許男、王男見小婷喝醉，一起搭計程車送小婷返回住處，心裡卻打著想與小婷發生一夜情的壞念頭。

小婷不想讓許、王男知道住處，下車後還刻意先在住處附近的超商買啤酒，未料，兩男竟一路尾隨，主動表明「我們可以上樓坐一下嗎？」小婷不好意思拒絕，只好讓許、王兩男上樓，並請兩人各喝一罐啤酒，希望他們能快點離開，沒想到兩男遲遲不走，小婷只好先去洗澡，洗完澡後，小婷醉倒躺在床上睡著。

許、王兩男見小婷酒醉熟睡，有機可趁，馬上脫光自己與小婷的衣服，開始親吻撫摸小婷胸部、下體，同時對她性侵，小婷感到口中「有異物」，覺得噁心想吐醒來，才發現遭到性侵，先打電話向謝男報怨：「為何害我遇到這種事？」隨即致電乾姊協助報警。

開庭時，許男供稱，當天小婷洗澡時，他突然肚子痛，徵得小婷同意進入廁所，看她光著身體，才偷摸了她胸部、下體，也許有用生殖器接觸她下體，後來他急著上大號，就沒再跟小婷有身體接觸了；王男則說，小婷洗完澡後裸身坐在他身邊，他忍不住誘惑摸了她胸部，兩男均矢口否認性侵犯行。

謝男出庭指出，案發凌晨接到小婷電話，泣訴她被強暴；小婷乾姊則說，當天接到電話後去找小婷，小婷一看到她就衝過來抱著她哭泣，加上小婷下體、胸部也驗出許男、王男DNA，法官因此認定兩男性侵惡行，判處有罪。