上班第五天就職災眼瞎 獲賠279萬

2017-12-02 21:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕蘇姓男子去年3月到新北市一家磁磚工廠擔任送貨司機，上班第5天，他被行政助理要求進入研磨磁磚廠區幫忙出貨，未料廠區研磨機未罩上防護罩，其中一塊碎片噴飛射進他左眼，害他因此失明，事後蘇男提告求償，新北地院判磁磚工廠與當時操作研磨機的傅姓女工，須賠償蘇男279萬餘元，可上訴。

磁磚工廠反駁，蘇男是送貨司機，未經主管授意，不該進入廠區，事發後公司馬上就給付2萬元補助金，蘇男住院期間，公司也提供照護，並願在薪資不變的情況下，安排他回公司做簡易工作卻遭拒，且曾有員工目睹蘇男傷後仍能騎機車、開車，認為蘇男不願工作，只想要高額補償金。傅女則說：「我沒錢賠他」，他的視力比她還好。

蘇男表示，應徵工作時，老闆說其他員工如有工作需要幫忙，他需做配合，他答應了，所以當天行政助理說工廠急著出貨，要他幫忙包裝，他才進入廠區，左眼失明讓他非常痛苦，因此向工廠與傅女求償354萬餘元。

法官認為，依據規定，負責人與操作研磨機的工人，應於每日作業前，讓研磨機先試轉1分鐘，研磨輪更換時應先檢驗有無裂痕，並在戴防護罩情況下試轉3分鐘以上，但工廠卻未要求傅女作業之前，先做這些檢視，亦未要求進入廠區員工需配戴安全帽或護目鏡等防護配備，認定蘇男受傷屬職業災害，依據相關資料單據，判磁磚工廠與傅女須賠償蘇男279萬餘元。