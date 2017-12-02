機車雙載撞斷平交道柵欄 1男1女撞火車慘死

一男一女機車雙載，下午行經宜蘭市新生二路平交道，疑撞斷起西側柵欄，再撞到行經的太魯閣號，當場死亡。（記者林敬倫攝）

2017-12-02 21:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕23歲陳姓男子騎乘機車搭載1名女子，於今天下午約5點35分行經宜蘭市新生二路平交道，從西側往東側行駛時，不明原因直接撞擊經過平交道的太魯閣號，西側柵欄斷裂，機車瞬間起火燃燒，騎車的男子及女乘客當場死亡，屍塊、腦漿四散，女子身分，以及是自殺還是意外，仍待警方調查。

陳姓男子是壯圍人，平常都跟母親居住，目前擔任廚房助理，今天下午5點35分，一輛花蓮往樹林229次太魯閣號行經新生二路平交道，柵欄原先還是完整的，但當列車行經時，陳男騎乘的機車突然撞入平交道，撞擊太魯閣號第2節車廂側面，西側柵欄斷裂，機車瞬間起火燃燒，由於宜蘭下雨，火勢沒有蔓延，但機車上的陳男及後座的女子當場死亡，屍塊、腦漿四散。

下輛172列次列車經過後，發現現場確實有意外發生，約於5點50分向警方報案，宜蘭站至四城站單向通車，約晚間7點33分才解除，員警到場處理後，並未發現身分證件與遺書，但有發現陳男手機，與重型機車車牌號碼，確認身分後，隨即通知男子父親到場認屍。

陳男父親到場後隨即痛哭失聲倒臥在屍體上，哭喊「兒子走了我該怎麼辦！」，據了解，陳男多於母親居住，事發當天原本在朋友家，離開朋友家後卻發生意外，據男子母親表示，陳男有女朋友，不過家人並不認識，無法確認發生意外時後座的女子是誰。

警方指出，現場只有重機車牌號碼確認男子身分，但女子的身分與兩人關係仍待確認，依據監視系統，觀察到火車通過前，平交道柵欄與號誌一切正常，但列車經過時，西側欄杆突然斷裂，初步判定是列車第2節車廂被側撞，是否是因為機車煞車失靈，直接撞入平交道，或者是否有自殺的可能性，仍待進一步釐清。

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