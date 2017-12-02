土城縱火案3嫌收押 檢警再追藏鏡人

2017-12-02 20:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市土城區「鼎玉鉉」鵝肉店前晚遭人朝店內潑灑混合松香水的紅漆，紅漆噴濺到爐台引發大火，造成1死4傷，檢警發現主嫌蔡興旺與2名幫手黃煒杰、林家寶及吳儒聖，到案前就將手機回復原廠設定，所有內容全刪光，新北地檢署依涉犯失火燒毀住宅、過失致死等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證、反覆實施恐嚇之虞，晚間向法院聲押禁見蔡、黃、林3人獲准。

吳儒聖因尚無事證證明涉入縱火案請回，傍晚步出地檢署，面對媒體追問，吳僅說：「我只是認識中間人」、「我沒有參與縱火」。

據了解，蔡興旺供稱，鵝肉店老闆第三子林永承暗中在經營地下匯兌，透過中間人吳儒聖找尋客戶，他跟綽號「阿龍」男子因此將344萬元交給林，林卻未照約定將錢匯入，並拒絕還錢，他與阿龍討論後決定到鵝肉店潑漆警告，沒想到引發大火，他看到新聞時嚇一跳，害怕躲到高雄，後發現事態嚴重，才決定出錢帶2名幫手逃往新加坡。

對縱火造成1死4傷，蔡並未表達任何歉意與悔意，甚至認為「子債父償」天經地義，但阿龍是誰？蔡裝傻說：「手機號碼刪掉了不清楚」，並指林永承自稱是詐騙集團車手，領錢未果才引發糾紛是「亂講的」。

黃煒杰、林家寶則說，蔡興旺出錢找他倆一起去潑漆拍照，不過被問到「拍照給誰看？」三人開始吱唔其詞，檢警懷疑幕後還有其他藏鏡人，將再深入追查。