愛慕12歲男童星 19歲男粉絲瘋狂騷擾「我想變女的」

2017-12-02 16:36

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市19歲黎姓男子愛慕曾拍過多部廣告、戲劇的12歲林姓小童星，甚至吐露「我想變成女生，跟這麼帥的男生生小孩」，瘋狂追求、想與他見面，因不滿小童星爸媽多次勸阻、拒絕，竟跑到由小童星媽媽開設的臉書粉絲團留言辱罵、恐嚇，還PO出浮腫、車禍、開腸破肚死屍及蜈蚣照片，並傳送恐嚇簡訊到手機、電子郵件，小童星媽媽不堪其擾報案，桃園地院法官審結依公然侮辱、強制未遂罪，分別判處黎男拘役10天及有期徒刑6月。

判決指出，黎男不滿追求受到阻止，今年2月起至9月間，長達半年多的時間不停騷擾，他曾在臉書粉絲團留言「你要是斷手斷腳手腳殘缺，我會在你身邊」等恐嚇言語，還不時張貼死屍、蜈蚣照片；並以手機、電子郵件傳送騷擾簡訊，不斷要求小童星媽媽「讓我愛他嘛，你只要願意，我讓你為所欲為」、「我知道年紀差5、6歲，但是我是他的命運雙生子，沒有他我是會被命運制裁的」、「我在你家的窗外」，甚至連犯下隨機殺人案的鄭捷都搬出來，小童星媽媽不堪其擾報案。

黎男開庭時矢口否認犯行，辯稱只是要警告對方，希望對方可以好好跟他相處，至於那些死屍圖片，則是覺得晚上看很有趣，所以想和對方分享。

法官認為，黎男僅因小童星媽媽護子心切、阻止他的行為，就以PO文、圖片、傳送簡訊等方式騷擾，讓被害人不堪其擾，且黎男犯後毫無悔意、未向被害人道歉，審結依公然侮辱、強制未遂罪，分別判處他拘役10天及6月徒刑。