偷「誠實商店」商品被逮 商家痛斥：連小孩都不如

2017-12-02 15:19

〔記者許國楨／台中報導〕2名竊賊本週三先後進入台中市南屯區的「誠實商店」偷東西，警方主動調閱監視器以車追人，鎖定擔任保險業務員的賴姓男子涉案，昨晚又在超商前查獲第二名無業的陳姓竊賊，兩人均供稱因一時起貪念才行竊，商家則痛斥二人，「偷誠實，連小孩都不如」，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

南屯區楓樹里民風純樸，巷弄中有一間誠實商店，由楓樹腳文化發展協會創會理事長江鳳英所創立，以誠實教育為理念，經營商店教育社區下一代能有道德觀，該店平日無人看守，全憑藉顧客是否誠實信用，取物投錢，成為轄內有名景點，設立10多年來雖發生零星竊案仍堅持不裝監視器。

最近因商品失竊頻率變高，有義工好奇想知道究竟都是什麼人偷東西，才於週三在店內裝了監視器，沒想到當天下午就連接拍到2名不速之客行竊身影，人稱江老師的店家負責人江鳳英，對於這種沒道德的偷竊行為非常痛心，將整個犯案過程影片PO上社群臉書，痛罵小偷「偷誠實，一輩子窮，翻不了身，連小孩都不如。」

第四分局南屯派出所所長楊錫洲在網路發現該文後主動偵辦，經調閱路口監視器以車追人，鎖定一名身穿白色襯衫的32歲賴姓保險業務員，昨天下午通知其到案，他坦承當時到南屯拜訪客戶，行經誠實商店好奇進入，因一時貪念未付款即拿走店內3包環保皂、楓燒咖啡、賀卡及礦泉水，深感懊悔。

巧合的是，南屯所所長楊錫洲昨晚巡經一家便利超商時，發現無業20歲陳姓男子與第二名竊賊身形、容貌極為相似攔下盤查，他坦承原打算偷錢未果，才拿了4顆茶葉蛋和1塊沙琪瑪充飢，警方則在訊後將兩人依竊盜罪嫌送辦。