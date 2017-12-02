防、救災企業化管理 新北消防局長黃德清獲選公益「100MVP經理人」

2017-12-02 14:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局長黃德清接掌消防局11年，將防、救災企業化有效管理，大幅降低災害傷亡，提升救護存活率，讓新北市救災能量、能見度大幅提升、超越以往僵化框架，黃德清今年獲「經理人月刊」評選為「100MVP經理人」，獲頒社會公益類「年度Super MVP」殊榮，是10年來台灣消防單位首位獲獎者，黃德清從副總統陳建仁手中接過獎項，開心將榮耀獻給所有消防人員。

「經理人月刊」從民國97年起舉辦「台灣百大MVP經理人」選拔，從公部門及國內外企業代表，選出當年度100位堅守崗位、創造價值、為組織和團隊做出關鍵貢獻表現傑出的經理人。

黃德清11年前，從當時歷經消防員韓宏裕訓練風暴中，重建消防員士氣、整肅風紀、不但在消防主流任務的預防、救災、救護與搜救上創新，更趁新北市升格從消防署、台北市等單位吸納人才，讓新北市近年面臨氣候變遷的複合式災害或八仙塵爆等人禍，都能動員最大能量，甚至還能支援莫拉克風災復原、台南震創，表現優異。

黃德清任內，採取科技化救災救護策略，透過雲端科技突破以往消防勤、業務框架，推動「行動急診室（MER）｣專案，救護員送醫途中透過MER設備將傷患病情以文字敘述、影像、聲音傳輸，預先通知醫院端準備急救工作，讓新北市OHCA（到院前呼吸心跳中止） 患者，康復出院率從99年3.1%提升到106年10月的8.22%，高於日本大阪、韓國等先進國家，獲得行政院服務品質獎肯定。

而119救災救護指揮中心是所有事件應變的大門，建置E化「現代化119 派遣專家系統｣，強化民眾報案途徑，提供包含電力座標、門牌、行動電話基地台等8種定位，建置1千4百餘種派遣模組的智慧型輔助派遣，避免人工派遣影響受案品質，並實施救災救護分流派遣，將救災救護派遣時間從84秒縮短為36秒，降幅達57%。

黃德清謙稱，獲獎是消防局全體努力成果，未來會持續努力，確保民眾居住、身家安全。