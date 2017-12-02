醉騎士撞飛老夫妻 目擊者驚悚：宛如打保齡球般

2017-12-02 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市徐老夫妻今天清晨帶著供品準備到北屯區宮廟拜拜，未料走在路上竟飛來橫禍，酒後騎車搭載友人準備返家的廖姓男子，竟闖紅燈從後方撞上，由於撞擊力道猛烈，老夫妻當場宛如保齡球般飛散，廖男與友人也連人帶機車彈飛，4人均因頭部撕裂傷等傷勢送醫救治，廖男酒測值嚴重超標。

警方調查，今天清晨6點40分左右，30歲廖男酒後騎車，搭載29歲劉姓友人，沿中清路往郊區方向騎乘，行經中清路二段515巷時突然闖紅燈，從後方撞上行走路旁的這對老夫妻，由於機車幾乎沒有煞車，撞擊力道相當猛烈，當場造成77歲徐姓丈夫及小他10歲的林姓妻子分別受到重創倒地，當場昏迷不醒。

目擊民眾表示，因當地有宮廟最近舉辦廟會活動，夫妻倆帶著供品，疑似要到前往拜拜，當下聽到碰撞聲查看，發現有多名傷者倒地而立即報警；至於廖男與劉男也連人帶車噴飛倒地不起，肇事機車卡在路旁自小客下，現場血跡斑斑，安全帽、鞋子及拜拜供品四散，令人怵目驚心。

車禍發生後，除廖男送往平等澄清醫院救治，另3名傷者則送往中國醫藥大學附設醫院，4名傷者頭部均有撕裂傷，目前仍在醫院救治，無法製作訪談筆錄，肇事廖男經抽血換算酒測值達0.9毫克，嚴重超標，研判又是一起酒駕衍生的車禍事故。

警方隨即調閱路口監視器，發現老夫妻搭乘公車在全民醫院站下車後，手上拿著裝有供品的塑膠袋，緩步朝宮廟方向前進，未料走到路口時，竟遭廖男騎乘的機車從後方撞上，將待傷者傷勢穩定後釐清事故過程。

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