OVER MY BODY！愛車被拖男子怒嗆警

2017-12-02 13:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名中年男子路邊違停汽車，被交通大隊上架拖吊，車主及時趕到表示願繳罰，但求別拖走被拒，男子高聲主張權益，過程被路人錄下PO網，網友大讚員警有耐性，警方今說明拖吊過程合程序，當事人若有異議可訴願。

民眾在爆料網上PO影片，指昨午3點半許在鳳山區鳳東路、杭州西街口，有1輛藍色自小客車紅線違停，交大員警到場開罰並拖吊，車主見愛車將被拖吊，連忙奔跑到場主張權益，強調車子還未拖離，交警可以逕行舉發開單，他接受並繳罰，但車子應該放下，不要拖吊進場，否則只是浪費社會資源，也造成民眾不便。

交警不厭其煩解釋，強調員警抵達時，確認車主不在車內，依程序廣播後，仍未見車主現身才拖吊，這時車主才從附近民宅內趕至拖吊處，但車主仍堅持交警應還車，強調自己是好國民，不願愛車被拖離現場。

違規男子甚至脫口說出：「OVER MY BODY」，派出所員警獲報趕來，耐性地與其溝通，希望他別為難警方，一切依程序處理，若有異議或不服，可循訴願等管道爭取，員警柔性勸說，並護送該車主至路旁安全處，拖吊車順利將違停車輛脫離現場，這起護車和拖車事件才平和落幕。

交通大隊長黃耀煌表示，違規停車若導致他人在道路上發生危險，輕則車子毀損、重則人傷亡，違停的車主都要吃上官司，呼籲車主千萬不可貪圖一時的方便因小失大。