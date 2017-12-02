越南媽顧台灣兒生活陷困 終於拿到居留證

2017-12-02 12:09

［記者謝武雄／桃園報導］越南籍女子黃氏姮因先生躲債居無定所，帶著唯一的兒子回越南居住，未料越南政府認為她兒子是台灣人，不能在越南讀書，黃氏姮帶兒子回台解決就學問題，卻被政府認定為越南人，只能以觀光簽證來台，不僅無法工作，半年必須返回越南，黃氏姮向外交部、移民署陳情無效；立法委員鄭運鵬獲悉後，協調移民署以專案辦理，今天將居留證送達黃氏姮手中，還有各界愛心，讓黃氏姮母子很感動。

鄭運鵬說，現年33歲的黃氏姮，於13年前與桃園市劉姓男子結婚，10年前生下兒子，當年劉姓男子由於四處躲債居無定所，黃氏姮只能帶兒子回越南居住，劉姓男子於102年過世，兩年前黃氏姮帶著兒子子回台入學，黃氏姮沒有台灣配偶身分，只是越南人，她為照顧兒子每半年出境、再以觀光名義來台，對於沒有固定收戶的黃氏姮來說十分困擾，這兩年來只能靠台灣親友接濟和低收戶補助維生。

黃氏姮向外交部、移民署陳情無效，轉向鄭運鵬服務處陳情，鄭運鵬發現，現行「入出國及移民法」條，只允許未滿20歲的子女依親父母，父母依親未成年子女卻無規定，僅中國地區配偶有相關規定，在有中國配偶模式比照下，移民署及外交部領事事務局經協調後，由移民署以「未成年子女，無其他法定撫養義務人照顧，而有由其在台照料之需要」申請專案核准。

移民署桃園站主任林萬益今天將居留證送達黃氏姮手中，工作證這幾天也會發下來，未來黃氏姮就可以在台灣居住、工作，龜山新福宮慈善愛心協會獲悉後，也捐贈白米20斤、現金2萬元，也讓黃氏姮母子感受台灣人的愛心。