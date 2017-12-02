被控媒介女子色情 男子辯稱一夜情判無罪

2017-12-02 12:04

〔記者吳政峰／台北報導〕黃男去年在北市承租一間套房，數日後，檢警在套房內查獲牟姓中國女賣淫，控黃男仲介色情，但黃辯稱跟牟一夜情，她才會在房內，不知賣淫一事；牟卻說受應召業者指示自行住進套房，從未見過黃，雙方供詞兜不攏；台北地院指黃讓素昧平生的牟住入套房，只能說不夠謹慎，無法推測有媒介性交犯行，妨害風化罪嫌不足，判他無罪。

北院合議庭表示，牟女雖然承認以觀光之名行賣淫之實，嫖客也承認以3000元買春，但遍查通訊紀錄，牟女用通訊軟體和一名暱稱「寶寶」的應召站業者聯絡，嫖客則和暱稱「莎柏莉娜」的雞頭聯絡，檢方均無法證明「寶寶」及「莎柏莉娜」就是黃男。

合議庭指出，黃男自稱和牟女一夜情，才會把她帶回套房過夜，牟女則否認一夜情一事，兩造供詞不一，不過牟女已被遣返回中國，無從釐清誰為真。

合議庭認為，黃男的一夜情只能代表未能謹慎處置自身事務，但難以這種粗疏，就推測他承租套房供牟女賣淫，罪嫌不足，判無罪；可上訴。

黃男去年11月8日以每月8千元租金承租一間套房，22日就被警方查獲牟女在內賣淫，黃男到案否認媒介賣淫，強調牟女會在他的套房內，原因是在樓下麥當勞偶遇牟女，見她隻身來台無落腳處，便把她帶回房內一夜情，絕無媒介色情。