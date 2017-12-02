法界大師群聚一堂 擘劃憲法人民權利

2017-12-02 11:18

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院大法官106年度學術研討會2日於法官學院舉辦，討論「憲法解釋與憲法上未列舉之權利」，會中除有來自各學術單位的法學權威，還有現任、退休的大法官親臨現場聆聽，司法院長許宗力直言，在社會快速變遷與多元價值衝突下，未來將會有更多問題，進入法院尋求救濟，因此研討會的結論，將提供法官審判實務與大法官釋憲業務重要參考。

許宗力表示，大法官釋憲38年1月6日公布釋字第1號，至今69年，作出許多影響深遠解釋，穩固憲政秩序，維護憲法最高性，尤其在現行度下，法規與憲法有無衝突，有賴大法官解釋釐定，具有最高效力及最後救濟手段性。

許指出，我國憲法對人民基本權利保障，併採列舉及概括方式規定，非列舉權利方面，憲法以概括方式規定於22條「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障」，實務上，大法官已就諸多未列舉的權利作出解釋。

許舉例，婚姻（釋字242號）、結婚自由（釋字362、748號）、契約自由（釋字576、580、602號）、人民依其意志作為或不作為之一般行為自由（釋字535、689、699號）、人民收養子女之自由（釋字712號）、隱私權（釋字509、585、603號）、人民受國民教育以外之教育權利（釋字382、626號）、人格權（釋字399、587、664號）、名譽權（釋字656號）等，均是大法官透過憲法解釋保障人民基本權利。

許宣示，未來大法官審理案件將司法化、裁判化、全面法庭化，使釋憲更加透明，且將引進「裁判憲法審查制度」，當個案裁判法律見解誤用或忽略基本權意義，或違反憲法價值時，也納入大法官違憲審查的標的，這些理念將透過修正「司法院大法官審理案件法」予以實踐。

2日研討會有中研院法律研究所副研究員蘇彥圖探討美國憲法、世新大學法學院副教授謝碩駿對德國法的觀察、勤益科技大學助理教授鄭明政引介日本法、清華大學科技法律研究所教授陳仲嶙、高雄大學財經法律系教授張永明探討一般行為自由與人格權、台灣大學法學院助理教授蘇慧婕分析德國聯邦法院奧許維茲謊言判決、台北大學法學院副教授戴瑀如討論婚姻與家庭權作為基本人權保障的範圍與限制、中原大學財經法律系主任李立如分析憲法解釋與家庭。

憲法學術研討會87年9月19日開辦，至今20屆，每年度的會議結論均受法界高度重視，影響審判實務與大法官解釋深遠。