侯友宜請喝破案茶 幹員笑稱：沒等到紅包

2017-12-02 10:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城鼎玉鉉鵝肉店前晚驚傳遭潑漆觸及爐火，釀成1死4傷慘劇，新北市副市長侯友宜當時要求全力緝兇，土城警分局今天上午9時移送4嫌後，侯友宜突然造訪分局，逐一慰問專案小組，還與幹員們閒話家常，並送上茶葉禮盒，卻有幹員事後笑稱，沒等到副市長破案紅包。

侯友宜曾在案發當晚，怒指縱火犯「故意不特定殺人」，惡行重大，一定要重判；他今天說，未來將要求警方，針對易縱火的高危險熱點，加強防制，並隨時檢討更動，讓縱火防制作為更為靈活，保障民眾身家安全。