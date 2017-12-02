土城縱火案情大轉彎 2主嫌稱因地下匯兌款遭侵吞

2017-12-02 09:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕專案小組偵辦新北市鼎玉鉉鵝肉店1死4傷案，逮獲詐騙集團成員吳儒聖、蔡興旺與蔡的2名友人黃煒杰、林家寶等4嫌，綽號「葫蘆」的主嫌吳儒聖供稱，他因一筆340萬的地下匯兌款項，與鼎玉鉉3兒子林永承結怨；蔡興旺則稱，各花1萬元找來黃、林2嫌潑漆並拍照，辯稱沒有害人意圖，對於害死人也感到意外，才想畏罪出境；但林永承供稱，他加入詐團，領取1筆285萬款項未果，被誤認黑吃黑，因雙方供詞不一，警方仍待進一步調查釐清。

專案小組表示，吳儒聖、蔡興旺為同一詐團成員，但並非上下線，而是各自作業，吳、蔡2人受上線指使，向林永承催討340萬詐騙款項。但林永承認為，他到桃園後根本沒收到款項，自然無法還錢；上月27日蔡與吳等人先到鵝肉店恐嚇還錢，蔡興旺上月30日率黃、林兩人到鵝肉店潑漆，未料引發大火害死人，逃回台中後，原想從高雄出境，因航班緣故，1日下午2時許北上，打算改由桃園機場離境，但因蔡嫌被境管，3人都被攔下。

吳儒聖辯稱，因為是他介紹林給蔡認識，若林某不願歸還款項，這筆帳將算在他身上，所以他才要出面討債；蔡興旺則供稱，雖與吳儒聖認識，但潑漆當晚是他找來無業的黃、林2人，擔下殺人罪首謀；專案小組研判，吳儒聖、蔡興旺幕後另有上線，唆使蔡嫌潑漆警告，沒想到釀成大火害命，警方將深入追查幕後藏鏡人。

專案小組也公布蔡嫌犯案當天下午3時44分許，到台中市軍功路買油漆、香蕉水等畫面，佐證蔡嫌等人潑漆犯行；專案小組說，吳、蔡為規避詐騙犯行，辯稱因地下匯兌340萬帳務糾紛，前來向林永承討債，卻又說不出匯兌內容、過程，懷疑是為規避詐騙罪嫌，反倒觸犯刑責更重的洗錢防制法。

（10：00 更新）