講台語嘛也通！ 台南警首推「雙聲道」廣播拖吊

2017-12-01 23:26

〔記者王捷／台南報導〕拖吊是許多違規停車民眾心中的痛，為了拖車也引起許多警、民衝突，不過台南市警局交通大隊推出貼心政策，不僅先鳴笛、再拖吊，而且領先六都獨家推出「雙聲道」國、台語拖吊廣播，交大指出，拖吊是維護交通順暢的方式之一，如果能靠廣播就能順暢交通，也不見得要強力執法，如此能盡可能減少拖吊紛爭。

「台南市政府警察局交通大隊提醒您，違規車輛請盡速離駛離，廣播後依法實施」。未來在街頭聽到這段廣播，違規停車的民眾可要趕快移動自己的違停車輛，避免遭到拖吊。

會製作這段廣播，是因為交大制定了一套拖吊標準，除了小巷弄、社區不拖吊加強開單勸導外，並要求要鳴笛、吹哨提醒民眾，但是由於每位值勤警員吹哨大小聲、鳴笛時間長短不一，所以交通局及警察局召開拖吊會議當中決議，決定在自11月27日起，統一由拖吊車廣播，以國、台語雙聲道來提醒民眾。

交大廣播拖吊政策，讓民眾覺得好貼心，不過也有民眾覺得既然違規就應該接受拖吊處罰，但是警方認為，警方執法的目的是為了維護交通秩序，並不是為了強制執法，既然廣播、開單能夠提醒民眾，那就已經達到警方維護交通順暢的目的。

另外，交大提醒民眾，目前拖吊熱點分為四區，分別是中西區的北門商場、火車站、五條港、赤崁樓、西門商圈、孔廟、假日花市、五妃廟、台南大學及武聖夜市、北區則是好市多、花園夜市、臺南公園、開元市場、成大城及成大醫院。

東區拖吊熱點是成功大學、東寧路商圈、南紡購物中心、後甲國中、國賓影城、東門城、東門路商圈、文化中心及市立醫院，還有仁德區則是奇美博物館、仁德交流道周遭商圈及仁德區中山路。