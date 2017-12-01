帶刀攜槍還擁毒 宣稱獨剿匪幫...進了拘留所

2017-12-01 23:20

〔記者王捷／台南報導〕邱姓男子凌晨坐在飲料店外，在桌上擺了一把武士刀、褲頭插了一把訊號彈，不時喃喃自語，讓店家很害怕，警方到場後還在他身上查到數包毒品，問到他為何要拿刀、擁槍，這時他正義凜然說，他將要隻身剿滅匪幫，用一把穿雲「劍」、千軍萬馬來相見，讓警方覺得很好笑，訊後將他依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀竊管制條例移送法辦。

21歲的邱男沒有前科，自稱在家具行工作，不過疑似有吸毒習慣，11月30日凌晨，他疑似吸毒後，扛著一把約100公分的武士刀出門，由於武士刀外型像棍棒，當時並沒有路人報案，不過他坐到飲料店後，跨間插的一把訊號槍卻露餡，讓店員嚇到報案。

警方到場後，警方喝斥邱男不准動，從褲頭掏出訊號槍、拿走武士刀，並在他身上起出數小包K他命，將他以毒品、槍砲彈藥刀械管制條例現行犯上靠。

邱男被逮回警所後，意識相當模糊，警方問到他為何攜帶武士刀，這時邱男突然正氣凜然說，因為仇家要找他，他要隻身剿滅匪幫，用一把穿雲「劍」、千軍萬馬來相見，讓警方覺得有笑點。

翌日在拘留所待了一夜，邱男疑似意識清醒了，不斷催促警方快點，警員擔心他肚子餓還買了2個便當給他吃，訊後將他依毒品、槍砲彈藥管制條例移送法辦。