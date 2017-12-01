專偷車內財物撈百萬 賊竟還扮正義魔人「黑吃黑」

2017-12-01 23:13

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子是高雄鳳山人，他專門鎖定大賣場、喜宴會館外的停車場行竊車內財物，3個月內得手30多件，還拿被害人提款卡盜領現金得手百萬元，甚至他看到同行行竊，還裝成正義魔人，提醒受害車主遭竊，等到同行失風，將贓物丟棄，自己再「撿走」。許男被捕後，警方問到這段過程，他供稱，這行競爭很激烈。

40歲許男有強盜、詐欺、竊盜等多項前科，相準參加喜宴、到大賣場的民眾可能都會多帶一些現金，以備不時之需，因此，在今年6月間，他從高雄北上台南，鎖定喜宴會館停車場，用T字板手撬開車門，搜刮車內財物。

許男偷得錢包後，會依據被害人的身分證字號，嘗試破解金融卡密碼，猜中傻瓜密碼後，就將帳戶內現金盜領一空。許男還很「老江湖」，自知可能會被監視器鎖定，平均都會步行繞路3公里，才會回作案車輛上，途中還會換裝避免查緝。

警方調查，許男在台南市中西區、安平區、屏東縣潮州鎮、高雄市岡山區等地，累計犯下30件案子，用傻瓜密碼方式得手超過100萬元。警方說，許男為了行竊，真的奇招百出，甚至有次看到同行失風，遭被害人追上，他竟化身正義魔人，好心提醒另一名被害人，在路邊還有把風同夥，當被害人分心時，自己則順手將同行丟棄的贓物「撿走」。

警方循線到高雄逮捕許男，他看到警方破門，態度相當配合，主動交出贓物，當警方問到他化身「正義魔人」這一段時，他則聲稱這行競爭壓力太大，訊後警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。