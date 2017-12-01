骨灰罈超好賺？ 85老翁要買20個 卻被警察攔下

2017-12-01 21:41

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名85歲的潘姓老翁，日前接到電話，要他投資買塔位，他覺得觸霉頭就拒絕不買，對方又向他表示，公司有骨灰罈產品成本2萬5，市價3萬5，可有1萬元利潤，老翁突然覺得有賺頭，決定投資20個，便到銀行匯款50萬，被行員阻止，讓老翁很生氣，經過家人及警方好幾個小時的勸說，老翁才決定不買骨灰罈。

潘姓老翁於上月初接到推銷電話，向他介紹公司新推出納骨塔投資可逢低買進，還可以轉賣其它人賺價差，潘姓老翁覺得納骨塔位觸霉頭，打算掛掉電話，但公司人員不死心，再介紹能骨灰罈，「超高報酬投資」，每個骨灰罈轉售後就現賺1萬元，老翁突然間心動，電話掛掉後馬上到彰化銀行要投資50萬買20個骨灰罈。

銀行行員發現老翁要匯出50萬大筆現金，便熱心詢問用途，想不到老翁堅持不肯說，銀行行員先打電話到老翁家確認提款用途，並且報案，即使員警到場老翁還是不願說話，並且有些惱怒，員警只好先陪老翁回家，直到見到家人，老翁也過了許久，才說自己想買20個骨灰罈，還堅持自己沒有被騙，只是想投資，讓妻子趕忙把他的領錢的工具都收起來，擔心老翁不死心再去匯款，員警也不斷打電話，確認老翁沒有要買，過了一個月後，老翁終於打消買骨灰罈念頭。