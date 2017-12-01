12/1 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎摃龜

2017-12-01 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月1日）開獎的第106000100期大樂透，頭獎摃龜；第106000287期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市東區東明里怡東路92號1樓的「柏智實業社」開出。

第106000100期大樂透中獎號碼為：「02、03、05、28、42、48，特別號：09。」頭獎、貳獎皆摃龜；參獎共43注獲得，每注可得4萬137元；肆獎共82注獲得，每注可得1萬3530元；伍獎共1652注獲得，每注可得2000元；陸獎共2454注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5846注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2373注獲得，每注可得400元。

第106000100期49樂合彩中獎號碼為：「02、03、05、28、42、48」，四合1注獲得，可得20萬元；三合共123注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4096注中獎，每注可得1250元。

第106000287期今彩539中獎號碼為：「11、21、23、24、25」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共172注獲得，每注可得2萬元；參獎共5795注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6480注獲得，每注可獲得50元。

第106000287期39樂合彩中獎號碼為：「11、21、23、24、25」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共332注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6071注中獎，每注可得1125元。

第106000287期3星彩中獎號碼為：「335」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000287期4星彩中獎號碼為：「3689」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」