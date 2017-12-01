台南麻豆警集資買爆閃燈 減少車禍死傷效果佳

爆閃燈裝設在易肇事路段，入夜後會發出藍、紅燈光警示，減少車禍效果好。（記者楊金城攝）

2017-12-01 21:08

〔記者楊金城／台南報導〕真的是在做功德！台南麻豆警分局有11個派出所集資購買30個爆閃燈裝設在易肇事路段，入夜後會發出藍、紅燈光警示，減少車禍效果好，去年分局轄區A1類交通事故造成19人死亡，今年1到11月A1類死亡10人，減少9人，功德無量。

分局長蔡進閱說，車禍造成人員死傷，家庭可能因此破碎，影響社會層面大，警察整頓交通不是只有取締告發，預防車禍發生才是上策；一個爆閃燈（警示燈）將近4000元，如果能因此減少車禍發生，降低人命損傷，錢花的值得，好事一件。

分局的11個派出所有的獲警友站支持，有的由社區民眾捐贈，加上員警也出點錢，今年初集資先購買15個爆閃燈，並在派出所轄內易肇事路段、路口裝設，因警示、減少車禍的效果不錯，今天又集資買了15個爆閃燈，近日就會裝設。

爆閃燈裝有太陽能光電板供電，入夜後自動點亮閃燈，LED燈發出的藍、紅色燈光十分醒目，很像警車車頂的警示燈，用路人遠遠的看到，以為前有警車，就會減速慢行，達到在易肇事路段減少車禍發生的效果。

麻豆分局交通組組長宋文達說，去年分局轄區A1類交通事故（24小時內死亡）造成19人死亡，A2類交通事故（有人受傷）有1404件，裝了爆閃燈後，今年A1類車禍死亡降到10人，A2類交通事故降到1221件。