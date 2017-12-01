欠繳ETC執行署大執法 追回602萬欠費

台北分署欲查封交通公司的車輛，負責人嚇得當場繳清3萬餘元欠費。（記者黃捷翻攝）

2017-12-01 18:40

［記者黃捷／台北報導］行政執行署繼上月強力執行滯欠停車費及罰鍰案件，昨再對積欠國道ETC通行費的大戶開刀，首日為國庫追回602萬5183元，並查封車輛18輛、不動產37件及各式動產，若義務人再不繳清，將擇期拍賣抵償欠款。

執行署指出，本次執行重點為全國13個分署累計滯欠金額前50名，其中公司行號就佔35名，主要為交通、貨運公司，滯欠最多的為桃園某交通公司，共欠繳5745件路費，累計金額高達157萬餘元。

執行署統計，近年各分署受理監理、交裁機關及ETC通行費案件劇增，今年1月至11月共新收685萬 9350件，就占所有新收案件的74.8%，其中ETC通行費案就有近140萬筆，相較103年的5萬7911件成長高達23倍。

台北分署轄內某間交通公司欠繳通行費98筆共3萬餘元，執行官前往該公司，欲查封現場28台車輛，負責人嚇得當場繳清；台北某公司及陳姓義務人分別欠繳614筆、432筆通行費，執行官核發執行命令扣押存款，也分別追回10萬8000元及8萬2000元欠費。

另名車主因積欠通行費6萬餘元，士林分署今也根據戶籍資料找上門，當場查封1輛卡車，車主這才喊冤，表示車子都是借給朋友使用，並不知道朋友竟沒繳費，還開著車子在國道上趴趴走，並允諾會繳清欠費。