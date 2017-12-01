澎湖海陸火警齊發 消防局疲於奔命

馬公案山里造船廠，傳出廢棄物漁船火警，濃煙密布。（記者劉禹慶攝）

2017-12-01 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日受到東北季風吹襲，最大陣風達10級，卻接連傳出造船廠廢棄漁船及回收廠廢棄物火警意外，由於火警時間相隔不到10分鐘，消防局人車疲於奔命，趕赴兩地將火勢熄滅，所幸未造成人員傷亡，刻正調查詳細起火原因。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午3時38分接獲民眾報案，指稱馬公市案山里某造船廠附近有船隻起火，立即出動馬公消防分隊3車12人、澎南1車3人、港務消防分隊1車2人前往搶救，下午3時47分第一大隊大隊長率1車3人前往指揮，搶救人車共計6車20人，回報現場係廢棄漁船燃燒，下午4時03分撲滅火勢。

廢棄漁船火警正在處理之際，下午3時49分又有民眾報案，馬公市西文里某消防回收廠發生火警。立即派遣馬公消防分隊1車2人，並調度案山里火警現場澎南消防分隊及大隊部1車3人前往搶救，共計3車8人，抵達現場發現是工廠外廢棄物燃燒，下午4時火勢熄滅。

由於兩處失火地點都是廢棄物，加上時間上接近，澎湖縣政府消防局不排除有人為縱火可能，正深入進行火場調查，但也不排除是亂丟菸蒂所致，也呼籲民眾東北季風強烈，勿任意亂丟菸蒂，造成火警意外，並進一步釀成人命傷亡的災難。