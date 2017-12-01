土城鵝肉店縱火案逮3嫌 鵝爸爸守分局討公道

土城鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆縱火案，今在機場攔截蔡姓、黃姓與林姓等3嫌。（記者朱沛雄翻攝）

2017-12-01 18:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕土城鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆縱火案，專案小組發佈境管，在機場攔截蔡姓、黃姓與林姓等3嫌，由移民署專勤隊攔獲3嫌，警方目前將拘票傳真移民署，並派員前往機場將3嫌拘提到案。

土城警方說，目前仍待接觸犯嫌，進一步釐清案情；氣憤的鵝爸爸得知逮獲潑漆釀成火災害命的3嫌，與親友氣得守在分局門口，希望給嫌犯教訓，替死者、命危妻子討公道。

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