中職轉播金官司福斯敗訴 須賠桃猿2677萬

2017-12-01 18:22

［記者黃捷／台北報導］「Lamigo桃猿隊」與香港福斯去年洽談3年轉播授權，合約仍有部分未達共識，福斯卻還是完成去年賽事轉播。桃猿隊事後向福斯請款未果，提告求償2677萬5000元權利金，士林地院根據雙方來往書信，認定合約中105年的部分已成立，遂判福斯應如數給付，可上訴。

桃猿（大高熊育樂股份有限公司）主張，去年中華職棒開打前，與福斯洽談3年轉播授權合約，但對於106、107年授權細節仍無共識，因此尚未簽訂書面契約，但因105年度球季開幕在即，且105年度部分已無爭議，遂同意福斯轉播。

桃猿指出，福斯不僅在球季開幕前壓迫協商空間，害他們只能同意轉播，福斯藉製播球賽獲取大量商業利益，事後卻以雙方未簽訂契約，拒絕給付2677萬5000元權利金，痛批福斯毫無誠信，悖於公序良俗。

福斯則說，雙方去年3月16日對3年合約達成共識，隔天桃猿立刻對外宣稱雙方已簽約，卻遲未完成書面合約用印，賽季過後更針對費用另提變更方案，延宕書面合約簽署，導致他們無法請款。

福斯表示，原本洽談的是3年合約，若將授權期間縮短為1年，他們就不同意修改後的協議書，桃猿也無權以此請求105年度的授權金，賽事授權、製播並不適用「播出就應付錢」的單線邏輯，例如過去許多國際級賽事主辦單位，都無償授權他們轉播。

福斯更指，桃猿今年2月發函否認3年授權協議的效力，改與壹拾壹體育網簽約，不僅違反原來的協議，更衝擊他們未來2年的賽事採購、排播規劃及廣告業務，傷害他們的商譽及企業形象。

法官審理發現，雙方的3年授權協議雖然不成立，但去年賽季後雙方來往的存證信函中，福斯表明：「2016年賽事權利金本公司隨時準備支付，礙於未完成書面文件，以致無法進行公司內部請款作業…。」

判決指出，既然福斯早已認同去年賽事授權並無爭議，且已履行轉播，就應該給付2677萬5000元權利金，遂判桃猿勝訴。