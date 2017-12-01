4歲女童遭虐斷骨穿腿慘死 「想抱奶奶」遺體竟落淚

一名4歲的邱姓女童日前遭母親同居人莊男殘酷虐死，據協助辦理女童後事的禮儀師指出，這是她入行20年看過「最殘忍」的受害女童遺體。（圖擷自劉君玲臉書）

2017-12-01 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名4歲的邱姓女童日前遭母親同居人莊男殘酷虐死，腿骨因慘遭鐵棍毆打斷裂、穿腿而出慘死，之後屍體更被丟包到醫院的急診室。據協助辦理女童後事的禮儀師指出，這是她入行20年看過「最殘忍」的受害女童遺體，而在處理後事時，也發生了一些讓人難以理解的奇妙巧合；像是在告別式上，有能「感應」的工作人員轉達，最疼女童的奶奶上前道別時，女童表示「想再給阿嬤抱一下」，家屬聞言上前時，躺在棺木裡的女童竟流下眼淚。

王薇君：要多冷血才會將女童打斷腿

一名邱姓女子於10月間因毒品案入監服刑，將4歲女兒託付給24歲同居人莊嘉億照顧，靠打零工為生的莊男先前就會因女童不聽管教而拿長約80公分的鐵棍毆打，每每都打到女童哭不出聲才停手。上月22日警方則接獲新北市三峽區恩主公醫院報案，指有男子聲稱邱姓女童發生嚴重車禍後，將女童丟包在院內的急診室便倉皇離去，醫院發現女童疑遭虐死，報案處理，警方立刻前往莊男住處將他帶回，新北地檢署則依涉犯傷害致死罪，向法院聲押禁見莊男獲准。

之後女童的後事，由中華民國兒童權益促進協會理事長、人稱姑姑的王薇君協助辦理。王薇君，近日在臉書寫道： 「打到『屁股開花』 、『打斷腿』都是誇飾的形容詞，可是在四歲邱小妹妹的身上，卻不是形容詞。無法想像一個成年人，要有多冷血？要有多兇狠殘暴？才會做得出來這樣的事情？我們盡量也只能盡量……回復妳生前可愛的樣貌……」

糖果玩具都不要 禮儀師：她只要長褲包住腳

《蘋果日報》報導，已入行20多年、義務免費幫忙的禮儀師劉君玲也表示，這是她所見過「最殘忍」的受害小女童遺體， 「屁股只能用打到開花來形容，瘀青都已經到了發黑的程度、小指斷了一截、全身上下遍布不知是菸疤還是香疤」、「連王薇君姑姑都說，她（邱小妹）比王昊還要慘！」

劉君玲也分享說，剛接觸此案時，團隊中有能「感應」的同仁表示，小女孩對於終於有人幫助她、關心她很感謝，她也收到了王薇君買給她的毛帽，家人的衣服，只是她還是覺得好冷！當時一行人都覺得詫異，因為將小妹妹送進殯儀館時，都已替她穿好衣服，也不單薄。但在出殯前一天，他們到殯儀館要幫小女孩修補遺體時，卻發現原本已穿好衣服的小女孩，因殯儀館打算進行洗遺體，所以衣物已被卸除，只圍上了單薄的大毛巾。

由於他們心疼4歲小女孩生前沒有受到疼愛，特別請能感應的同事，問小女孩是否有想要的衣物、玩具、糖果，不過同事轉達說，小女孩只指定想要 「要粉色的衣褲，一整套，有Dora圖案的，但還是希望褲子外面要有小裙子，因為怕腳露在外面…」 ，其他則沒要求，問小女孩「想不想要玩具、糖果」，小女孩也只說「姑姑說，不可以吃糖果，會蛀牙」、「只想穿衣服從頭到腳。」事後求證小女孩的姑姑，姑姑也證實過去確實常常叮囑女童，只是後來女童沒得到好的照顧，一口牙早蛀光！

為了一圓小女孩的心願，他們也立刻到處尋找有Dora圖案的粉色上衣，能包住腳的長褲、外面還配了紗裙，以及粉色Dora雨鞋、粉色Dora皮鞋、襪子、Dora背包等。神奇的是，當這些物品被準備到小女孩靈前時，劉君玲擲筊確認都是「一筊就過」，能感覺得出小女孩的喜愛。

劉君玲也提到，能感應的同事也曾詢問小女孩是否知道自己為何挨打，但只要問這問題，小女孩似乎又陷入了極度害怕的情緒，除了哭之外，只回答她也不知道為何挨打，看似仍無法理解自己已經往生的事實。至於是否恨打她的叔叔？劉君玲則說，同事只感覺小女孩其實也還懵懵懂懂，一直都還不太知道發生了甚麼事，直到最後出殯日，家屬跟女童道別時，小女孩流著眼淚、看似懂了；能感應的同事說，「她因為知道她要走了！」

在出殯當日，小女孩似乎知道自己這次真的要離開家人，不斷的在哭，最疼愛她的祖母、姑姑要送她時，她也表示 「想再給阿嬤抱一下」 ，工作人員轉告家屬，並請奶奶靠在棺木前和小女孩道別，沒想到小女孩的遺體竟然流下淚水。針對媒體追問是否為遺體退冰的水珠，劉君玲則強調，「就是用流的」，且當時「王薇君姑姑、女孩姑姑、阿嬤都有看到」！

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警方接獲通報後趕往莊男住處，破門發現莊男呆坐地面。（資料照，記者余衡翻攝）