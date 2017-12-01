北市塞車難解 警局啟動「路口淨空」宣導

2017-12-01 16:29

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市多處地點塞車嚴重，除了車輛太多、路幅有限外，駕駛路邊隨意停放也是一大問題。為此，台北市警察局表示，12月1日起至20日止，全面啟動「路口淨空」宣導，針對中華路與成都路口、承德路與市民大道路口等處加強宣導，若不願配合將依道路交通管理處罰條例開罰600元以上、1200元以下罰緩。

警察局表示有部分駕駛會貪圖一時便利，駕駛車輛行至設有交通號誌的交岔路口（或黃網線區域），當前行或轉彎車道交通壅塞，惟行進方向交通號誌還是綠燈時，仍逕行駛入交岔路口內，未能保持路口淨空，導致號誌轉換後，妨礙橫向車輛通行。

為此，警察局將全面啟動路口淨空宣導，自12月1日起至20日止，每週ㄧ至五上、下午尖峰時段，於人、車潮眾多路口運用義交人員舉牌方式，加強宣導「路口淨空」觀念。加強宣導地點，則包含：中華路與成都路口、承德路與市民大道路口、民權東路與松江路口、信義路與建國南路口、中山北路與中正路口、木柵路與興隆路口等處。

就市議員秦慧珠昨批評台北市10大塞車路段問題。警察局也說，將研擬5項策進作為，分別是派遣員警義交加強疏導、啟動路口淨空宣導、加強違規停車取締、適時調整號誌時制、以及適時提出交通改善建議。

警察局也發現，台北市今年1月到11月行人事故死亡共計24人，其中高齡行人即占17人，占比達7成，分析肇事因素，主要為「車輛未禮讓行人」及「高齡行人本身未依號誌指示穿越道路及未依規定行走行人穿越線」所致，因此呼籲駕駛養成「路口淨空」及「車讓人」的觀念，耐心多ㄧ點，安全也會多ㄧ點。