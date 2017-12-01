追討ETC通行費 高雄欠費大戶房屋遭查封

2017-12-01 16:12

〔記者黃建華／高雄報導〕ETC車輛通行費欠繳大戶要注意了！行政執行署已通令對全國前50大滯欠ETC車輛通行費的大戶強力執行，其中，高雄地區有7個欠費大戶，大多為交通運輸業者，部分已允諾分期繳納，但也有欠費大戶，房屋已遭查封。

這一波專案執行ETC欠費大戶清單中，高雄分署有7位義務人名列全國前50大的大戶，多為交通運輸業者。

金額最高的交通公司欠費612件，滯欠金額高達33萬餘元，在執行人員強力執行與勸繳下，已先繳交3萬元，並承諾餘額將於10天內處理完畢；另一家運輸公司欠費1362件，滯欠金額26萬餘元，因公司負責人已死，董事不知去向，公司人去樓空，尚在調查公司董事行蹤以及可供執行的財產。

另有一家交通公司欠費338筆，滯欠金額21萬餘元，已經從其存款中扣足所欠金額，將可悉數繳清；還有一家菓菜行欠費344件，滯欠金額17萬餘元，已經被查封位於前鎮區嘉陵街的房屋，將定期傳喚義務人處理欠款，若拒不繳款，將拍其房屋抵償，絕不寬貸。

還有一家貨運公司欠費226 筆，滯欠金額10萬餘元，高雄分署已經扣得其存款4萬餘元，餘額義務人申請分期繳納，每月繳3萬元。另有一通運公司欠費405件，滯欠金額9萬餘元，已發文扣押其存款及公司帳款。

此外，也有一家禮儀社欠費417件，滯欠金額8萬餘元，高雄分署已經扣得其存款1萬5千餘元，餘額義務人申請分期繳納，每月繳納1萬4千餘元。

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