野戰阿伯就是狂！稱自己沒錢也拒繳罰單

日前被警察以無照駕駛和未戴安全帽開罰的「野戰阿伯」，今天在受訪時表示自己不會繳罰款，也沒錢繳。（資料照 記者洪臣宏翻攝）

2017-12-01 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕日前有媒體報導，高雄市楠梓區經常出現一名阿伯無照騎著機車趴趴走，阿伯因為騎車不戴安全帽，只戴自製草帽的特徵，多次被網友拍下並戲稱為「野戰阿伯」或「草帽阿伯」，但也因為他無照駕駛且未戴安全帽，幾天前遭警察開罰單，而今天（1日）他接受媒體採訪時表示，自己早收過好幾百張罰單，但「寧願把錢花在女人及喝酒上，就是不要繳給政府。」

根據《蘋果日報》報導，經媒體報導後而在網路上爆紅的「野戰阿伯」，62歲的何姓男子目前定居在高雄鳳山已20多年，子女也都成家，一人獨居的他生活逍遙自在，常常騎機車到台北、花蓮找朋友，惟身上就是沒什麼錢，每月只能靠兒子接濟，住的房子也不是在他名下，真的是兩袖清風。

野戰阿伯誇稱自己的草帽是「全世界唯一的一頂，花錢還買不到」，是用棕櫚葉、麻繩、藤蔓等編織而成，每頂壽命約半年至一年，壞了就再找花草重新製作，連台北市長柯文哲的父母南下高雄為立委許智傑造勢，看到他這頂草帽時都誇讚有特色、很漂亮。

而關於日前遭到警察開罰單，野戰阿伯則稱，自己多年來早已被警察開過大約幾百張罰單，但因為沒錢繳，所以乾脆都不繳，他說：「我的錢是要用來吃飯的，不可能繳給政府，我的人生政府管不著，講難聽一點，我若有錢，寧願把錢花在女人身上及喝酒也好，就是不要繳給政府。」