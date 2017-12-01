百公斤男假冒「高富帥」騙中國富婆 警逮13人

2017-12-01 16:35

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南打今宣布偵破一詐騙機房，專自網路盜圖、假冒「小鮮肉、高富帥」，在對岸交友網站詐騙中國女子，1名上海富婆就被騙50萬美金，警方昨在台南新市區瓦解詐騙機房時，逮捕主嫌謝振浩等11男2女，其中落網犯嫌近半都是百公斤男，根本和「小鮮肉」差很多。

刑事局偵8大隊偵3隊長李宏倫表示，詐騙機房涉案犯嫌都很狡詰，雖坦承「假冒高富帥詐騙中國女子，但都辯稱還沒得手」，目前對岸受害女子人數與詐騙得手金額，正擴大清查中。

警方日前接獲線報，指主嫌謝振浩（30歲）去年在菲律賓涉嫌詐欺遭驅逐出境，返回台灣重起爐灶，於台南新市一處透天車庫別墅租屋設置詐騙機房，招兵買馬，於網路盜圖，抓一些猛男、小鮮肉的照片，冒充在證券銀行上班的「高富帥」，於中國知名的「百合婚戀」交友網站，隨機挑選中國女子搭訕，以通訊軟體QQ或微信等方式進行聯絡，再以三餐噓寒問暖等柔情攻勢取得被害人信任後，假藉投資名義，騙取投資詐財。

警方查證後認情資可靠，遂與台南市刑大、新營分局組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦。

警方昨（11月30）日收網、攻堅，謝嫌等13人在詐騙機房內被一網打盡，起獲犯案電腦17台、手機28支、14本存簿、隨身碟等證物，並查扣到偽造的台南戶政事務所核發的大批空白「單身證明」，以及一份「撩妹」話術攻略。

經查，該詐騙機房現場負責人為謝嫌，其餘男女犯嫌則擔任電腦手從事詐欺犯行。

不過，謝姓主嫌則矢口否認從事詐騙，辯稱「只負責租屋」，並聲稱在該屋從事網路簽賭而已。但警方清查查扣資料，發現涉案犯嫌平均每人至少和多名中國女子交往，遭該詐騙機房誘拐上鉤的中國女子至少百餘人。

讓警方意外的是，警方從查扣的資料打越洋電話聯繫上一名受害的上海女子，光這名上海富婆就被騙匯款50萬美金投資，警方說，當事人獲悉被騙，有如晴天霹靂。警方後續將擴大清查被害人。

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