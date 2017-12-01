土城鵝肉店遭縱火1死4傷 家屬返現場招魂

2017-12-01 14:28

〔記者王宣晴、余衡／新北報導〕新北市土城知名鵝肉店鼎玉鉉昨晚傳遭討債集團縱火，導致28歲的張姓廚師命喪2樓火窟，老闆娘許因秀命危急救中，而現場也有數名民眾受到輕重傷，今天下午1時許，張姓廚師家屬重返現場招魂，場面悲淒肅穆。

「他是個很好的孩子！」人稱「鵝爸爸」的老闆林見發今晨受訪表示，張姓廚師家住在土城，喜愛餐飲工作的他共在店裡服務了快3年，工作表現一直都很認真，雖然曾因跟店長相處問題短暫離職，回任店內廚師後仍受倚重，張男父親今年才剛過世，不料如今自己又遭逢火劫，實在令人非常難過。

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