土城鵝肉店遭縱火 兄嘆：「還不完弟弟們的債」

2017-12-01 13:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市土城知名鵝肉店鼎玉鉉昨晚驚傳遭人潑灑加有松香水的紅漆，引發火勢，釀1死1命危數人傷慘劇，整間店面全毀，火勢波及樓上公寓，警方漏夜調查，研判應是林姓老闆的3兒子在外欠下300萬的債務，台中的討債集團登門嗆聲，林姓老闆及大兒子林楗壹今重返現場，配合檢警火調人員釐清火警原因，林楗壹面對記者採訪時不禁嘆道：「還不清弟弟們欠下的債務。」

警方調查，昨晚8時許，鼎玉鉉在準備打烊時，突有3人衝下路旁的黑色轎車，朝爐火處潑灑紅漆，但紅漆中摻有松香水，引發大火，50歲的張姓廚師閃避不及，命喪火場，一旁正在清點帳目的老闆娘許因秀命危，昏迷指數3，目前仍在加護病房急救中，另外樓上住戶也遭波及，數人輕重傷送醫。

大兒子林楗壹今天與父親林見發重返現場，林楗壹說，土城中央路上的鼎玉鉉總店是他從12年前創業經營，秉持著回饋大眾的心態，每月1日讓顧客免費享用鵝肉飯，陸續在新北、桃園開了5間分店，但3年前受到禽流感影響，生意一落千丈，分店只能結束經營，目前僅剩總店，免費提供鵝肉飯也改為8折優惠，以薄利多銷辛苦經營。

林楗壹說，9年前，頻有黑衣人到店裡討債，這才知道2個弟弟在外簽賭，分別欠下400萬及200萬的債務，債主登門也不找弟弟們，直接向他嗆聲，要求拿錢幫弟弟還債，他到最後真的撐不下去，將店面轉由父母經營，上門討債的人才慢慢減少，沒想到弟弟在外欠債，遭尋仇討債，現在連總店都因此沒了，無奈表示：「弟弟們都已經成年了，應該為自己的行為負責。」

人稱「鵝爸爸」的林見發今晨也受訪表示，他共有4個兒子，這次出事的是久未聯繫的三兒子，林見發也表示，過去太少關心兒子，疏於管教，沒想到他會走偏，惹出這麼大的麻煩。