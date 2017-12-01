為200萬賭債斷人手腳 丟包醫院不治 4嫌落網！

2017-12-01 13:14

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東一名黃姓男子上月10日凌晨由詹姓男子送醫，向醫院謊稱是車禍受傷，但黃男手腳都骨折，傷重不治，涉案的詹姓及盧姓男子得知鬧出人命，由律師陪同投案，供稱黃男簽賭運動彩欠詹嫌200萬元，詹才找盧、洪、楊3嫌持鋤頭柄教訓黃男，因出手過重，致黃男傷重不治。

洪、楊2嫌一度在逃，躲了20天，昨自知法網難逃投案，全案宣告偵破。

警方調查，家住屏東的黃姓男子（26歲）今年5月間，向高雄的詹姓嫌犯（29歲，有詐欺前科）下注簽賭美國職籃等網路簽賭，1個月內就輸掉200萬元。

黃男積欠賭債後，一度避不見面，惹火詹嫌，詹教唆洪姓（24歲，詐欺前科）、楊姓（23歲）、盧姓（19歲）3友人找黃男算帳，上個月9日一行人前往屏東枋寮找到黃男，5人在咖啡廳聊了約1個多小時後，黃坐上洪嫌等人的座車，被載到高市鼓山區青海橋附近空地，詹嫌先行離去。

洪男下車後，斥責黃男不還錢，楊嫌在旁把風，盧嫌則在車上，洪男涉嫌持鋤頭柄痛毆黃男，致黃倒地昏迷不醒，3嫌電話告知詹嫌後，詹嫌到場，4人將黃男送往聯合醫院，在院方對黃施以救治時逃離。

黃男因傷勢嚴重轉往高雄榮民總醫院，黃男哥哥得知後趕赴醫院，得知弟弟遭人圍毆傷勢嚴重，於是向左營警分局報案。

黃男胞兄向警方表示，9日晚間8時，弟弟在枋寮警分局對面的咖啡廳遭人帶走，隔天接到詹男電話通知，聲稱他弟弟發生車禍送醫，他趕到醫院時，弟弟已昏迷。

鼓山分局輾轉獲報展開偵辦，11月12日詹、盧2嫌先行投案，當天黃男傷重不治，詹、盧2嫌遭檢察官聲押獲准，警方後來循線追緝在逃的洪、楊2嫌，2人昨投案，訊後依殺人罪移送，洪嫌並遭檢方羈押。