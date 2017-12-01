惡男縱火害6命判死刑 民事再判賠2007萬

三重縱火案嫌犯湯景華被判處死刑，褫奪公權終身，新北地院今再判湯需賠償翁家2007萬5千元，仍可上訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

2017-12-01 12:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年3月23日凌晨，男子湯景華挾怨報復縱火，燒死翁家一家6口，僅兒子翁祥智不在家逃過一劫，今年3月湯被判處死刑，褫奪公權終身，翁祥智與翁祥智母親的父母另也向湯提出民事求償，新北地院今再判湯需賠償翁家2007萬5千元，仍可上訴。

去年3月23日凌晨，新北市三重區六張街的4層樓老舊公寓失火，燒死翁家6口，檢警調查發現，50歲男子湯景華提告翁祥智涉嫌傷害，因翁獲判無罪，湯懷恨報復涉嫌縱火燒死翁家6口，翁祥智因在軍中服役而逃過一劫。

警方調閱相關監視器畫面發現失火前，湯景華曾「三進三出」現場，還刻意將監視器鏡頭朝向天空，避免被拍到，沒多久，湯就提著兩包裝滿報紙的塑膠袋，一袋放在翁家騎樓停放的機車；再過10分鐘，湯男三度出現，這回已經沒穿雨衣，用打火機點燃報紙後逃逸。

民事部分，法官認為24歲的翁智祥頓時失去雙親，翁祥智母親的父母也已高齡83歲、79歲，本應是含飴弄孫、安享晚年之際，卻得承受白髮人送黑髮人的悲痛，痛批湯景華犯後飾詞狡辦，毫無悔意，縱火害6人冤死、4棟建物遭燒毀及13輛汽、行兇手段兇殘、令人髮指、惡性重大，且未積極與被害人家屬商談和解賠償，反將責任推諉他人，翁祥智與翁祥智母親的父母共向湯求償精神慰撫金、喪葬費共2007萬5千元，求償金額均無不當，判湯須如數賠償。