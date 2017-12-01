毒犯「HOME趴」被「轟趴」南投警跨區掃毒逮人

2017-12-01 12:46

〔記者謝介裕／南投報導〕追源斷頭掃除藥頭絕非口號﹗南投警方在竹山查獲許姓毒犯後，今日尋線將在雲林縣林內鄉住家開「HOME趴」的朱姓 等6名藥頭，全部予以「轟趴」逮捕到案，訊後，依違反毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局刑大第一隊隊長杜旻信等人，在偵辦竹山一起毒品案件時，由許姓嫌犯供詞得知毒品來自雲林縣朱姓藥頭後，遂立刻展開監控，並在南投地檢署檢察官黃慧倫指揮下展開掃蕩行動。

據調查，朱姓等4男2女嫌犯，從昨夜10時許在其雲林縣林內鄉住家開「HOME趴」，在喝酒聊天、聽音樂、唱歌過程中，也不忘吸毒助興，直至今日清晨6時許，徹夜未眠，赫見警方破門而入，個個臉露驚訝神情，並試圖逃跑，期間，偵一隊隊員王明本儘管右腿不慎擦傷流血，但仍強忍傷口疼痛，與支援警力通力合作，將6名嫌犯逐一逮捕，並起出重約9.7公克的9包海洛因、重約13公克的7包安非他命與吸食器、磅秤等工具以外，也查扣不法所得3萬700元。

警方指出，朱嫌等6人偵訊時，避重就輕，否認販毒，陳姓姐妹甚至辯稱，因朱嫌住家有靈異事件發生，才前來瞭解狀況，意圖規避查緝，但警方不採信並斥為無稽之談後，也一併帶回偵辦。

警方表示，毒品係治安的毒瘤，此次秉持「瓦解供毒網絡、向上溯源追查毒品來源、查察新興毒品及防制毒品入侵校園案件」4大原則，展現警方打擊毒品犯罪之決心，進而讓民眾居家安全有更好的保障。

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