高中夜校車手被捕仍惦記學業 向老師謊稱「家裡有事想請假」

2017-12-01 12:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕桃園市17歲王姓高中夜校生，父親中風、母親忙著工作，他「打工」卻淪落成詐欺集團車手，前天（11月29日）他向拿取70萬元贓款時被捕，他宣稱第一次當車手就被捕，但彰化警方卻懷疑他另於彰化地區涉入詐欺案，有趣的是，他被捕後還惦記著學業，當天下午4時許用LINE向老師請「事假」，還騙老師「家裡有事情」，老師答覆「前幾天考試，你缺考兩堂，現在還要請假？」，法官可能體恤他尚有學業，裁定責付母親看管，沒有羈押。

台中市警局五分局水湳派出所調查，30歲的張姓男子，上月28日中午接獲電話，對方謊稱是某家醫院的護理長，指張男的身分證與健保卡被冒用，被壞人拿去申請醫療補助，隨後，張男陸續接獲自稱新竹市警察局犯罪科小隊長、隊長、檢察官等騙徒的電話，指張男涉入詐欺洗錢案件，上月29日上午，騙徒再度來電，要求張男把所有存款領出來「監管」，否則會被拘提入獄，詐騙集團還強調，他們會派遣「書記官」向張男取款。

這是老掉牙的騙術，張男卻嚇得魂不守舍，前天（29日）跑到銀行內領出70萬元存款，折返住處等候「書記官」時，在中市北屯區中清路與四平路口，巧遇巡邏的水湳派出所員警，員警發現他六神無主，又抱著裝滿現金的紙袋，立即關懷詢問，把張男帶回水湳所後，所長林俊昌決定「將計就計、請君入甕」，指派員警陪著張男交款，當場逮捕年僅17歲，就讀高中夜校的王姓少年。

王姓少年宣稱他想要打工賺錢，1個月前與詐欺集團搭上線，第一次取款就被逮捕，不過，彰化警方得知訊息，向五分局查詢王姓少年的特徵，彰化警方懷疑日前轄區的一起詐欺案，王姓少年就是取款車手，水湳所也懷疑他另涉其他詐欺案。

警方聯繫母親南下，王母怒氣沖沖說，這個孩子很「不受教、很不乖」，有趣的是，等候王母陪同偵訊時，王姓少年於案發下午4時許，傳LINE簡訊向老師請假，他還謊稱「家裡有事情」，想要請「事假」，但老師質疑他日前考試就缺了兩堂課，為何還要請假？言下之意是不讓他請假，警方依詐欺罪移送少年法庭，法官裁定責付王母看管，沒有裁定羈押。

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