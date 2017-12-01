竹苗共1046車主欠車輛通行費 行政執行署強力追繳

2017-12-01 11:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕繼滯欠停車費及罰鍰案件的專案執行，法務部行政執行署於22日已擬定專案實施計畫，並行文通知所屬分署，今天起全國同步執行，全面就滯欠車輛通行費義務人，祭出強制執行手段。

從103年1月2日國道計程電子收費正式啟動收費後，節省下的燃油、排碳、紙張（回數票），所貢獻的環保效益雖相當驚人，然據法務部行政執行署新竹分署統計，竹苗地區截至11月底止，尚有1046名車輛通行費未繳納義務人，每筆金額雖都不高，然卻有同一義務人即滯欠上千筆的車輛通行費（A公司滯欠車輛通行費28萬餘元，其他稅費53萬餘元）。

為落實政府公權力，實現社會公平正義，配合行政執行署強力執行政策，新竹分署、台中分署及彰化分署分署長日前連袂拜會交通部台灣區國道高速公路中區工程處，並召開聯繫會，就此專案研商執行對策及配合事項。

又全國滯欠車輛通行費金額前50名中，新竹分署轄區內即有6名義務人，分署已將其鎖定為重點強力執行對象。新竹分署執行人員於11月底至12月1日上午至義務人戶籍地、通訊地及工作地現場執行，命義務人繳清欠繳車輛通行費。經該分署執行人員進行現場查訪、查封不動產等執行程序後，前開6名義務人，除已查封其中1名義務人（滯欠車輛通行費10萬餘元，其他稅費20萬餘元）位於苗栗縣頭份市之不動產外，另1名義務人（滯欠車輛通行費12萬餘元，其他稅費152萬餘元）已辦妥分期繳納、1名義務人（滯欠車輛通行費8萬3千餘元，其他稅費近2萬8千元）承諾於短期內繳清、1名義務人經該分署發函查封不動產後，亦承諾短期內繳清滯欠車輛通行費9萬5千餘元及其他稅費37萬餘元。

新竹分署分署長林佳裕表示，將持續對滯欠車輛通行費義務人強制執行，如符合法定要件亦不排除採取限制出境及拘提管收等強力執行手段，俾達遏止長期拒繳通行費不良風氣，並呼籲義務人能主動繳納，儘速與該分署聯繫繳清欠款，勿心存僥倖心態，以免被扣押存款、薪資而影響信譽，如經濟困難得聲請分期繳納，以免增加強制執行費用之負擔。