8.8噸灑水車不翼而飛 智警逮大貨車慣犯

2017-12-01 11:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕8.8噸的灑水車竟也遭竊！新竹縣灑水車駕駛蔡姓男子，半個月前將車停放路邊後竟不翼而飛，失去謀生工具而焦急萬分。六家派出所獲報後，循線得知灑水車被載往桃園，經輾轉調查，發現假釋中的大貨車慣犯李姓男子涉有重嫌；李嫌自知罪證確鑿，坦承因生活壓力大，才會鋌而走險偷走灑水車。

竹北警分局表示，接獲蔡姓男子報案，指11月16日下午6點許發現，停於竹北市路旁的自大貨灑水車不見了；因該車是他生活賴以為生的工具，車子遭竊讓他備受打擊。六家所所長鄧騏立刻指派警所成員擴大調閱數十組監視器漏夜偵辦，發現失竊的灑水車曾行駛台15線西濱公路後，沿線往北到桃園新屋，離開新竹縣轄境。

警方表示，偵辦過程中警方掌握一個關鍵證據，發現有一自小客出現在案發現場附近，該車駕駛犯案嫌疑重大；但查詢車主並無任何前科，案情因此陷入膠著。警方靈機一動，查閱到車主前夫有多筆竊取大貨車的紀錄，且特徵與監視錄影畫面中的可疑犯嫌十分相似。

六家所說，李嫌有毒品、槍炮、竊盜前科，假釋中，經通知到案說明，李嫌自知罪證確鑿，坦承最近生活壓力大，由於以前有竊取大貨車變賣的經驗，這次改偷灑水車尋求兜售，沒想到10幾天都沒有脫手。最後，李嫌偕同員警到桃園市觀音區台66線橋墩下平面道路一帶，起出遭竊的灑水車，全案依竊盜罪移送。