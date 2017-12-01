不滿急救器狂叫 女子踹傷護理師吃官司

2017-12-01 11:22

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市一名33歲黃姓女子，今年9月在桃園壢新醫院照顧母親，因不滿范姓護理師幫同房病人急救時，讓急救儀器一直發出聲響，且多次按鈴要求范女關閉儀器不成，憤而用腳踹范女腰部，導致范女腰部挫傷。今桃園地檢署偵結將黃女依違反醫師法向法院聲請簡易判決。

檢方調查，黃女雖患有精神分裂症，並領有身障證明，但應訊時對答相當流利，並非對於外在環境失去知覺、判斷等能力，無「刑法」不能辨識其行為能力情形，但考量黃女患病，依刑法規定減輕其刑，並向法院聲請簡易判決。