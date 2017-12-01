高市警破獲「行動軍火庫」 查扣8把槍與大批毒品

2017-12-01 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕「行動軍火庫」到處流竄，還好警方圍捕時布署得當，不費一槍一彈就制伏涉案王姓、吳姓「毒鴛鴦」，並查扣大批槍械，避免爆發槍戰！

王姓、吳姓毒鴛鴦亡命天涯，涉嫌擁槍自重，高市刑大偵八隊24分隊前天從燕巢一路跟監到梓官區，包抄圍捕，於王嫌車內起獲改造手槍8支、子彈49顆、子彈半成品、改造工具一批，儼然「行動軍火庫」，警方還查獲大批海洛因、安非他命、全案依槍砲、毒品等罪擴大偵辦中。

高市刑大偵八隊隊長吳政誼指出，落網王嫌（42歲，有槍砲、毒品前科）平日與吳姓女友（33歲，毒品通緝犯）活動於楠梓、燕巢區一帶，居無定所，都在汽車旅館過夜，警方數月前接獲線報，得知王嫌和女友除了吸食毒品外，還擁有強大火力，隨即展開布線追緝。

11月29日下午，警方發現王嫌駕車搭載吳女外出，警方即調度警力從燕巢一路跟監到梓官區，趁王、吳2人下車購物時一擁而上逮人，當場於王嫌車內起獲改造手槍8支、彈匣5個、改造子彈49顆、子彈半成品、鉛彈頭、改造槍枝工具一批、海洛因10包、安毒6包。

警方懷疑王嫌改造大批槍械企圖販售，不然就是毒品交易防止「黑吃黑」，但王嫌都否認，供稱因對槍枝充滿興趣，平日有錢即購買道具槍改造把玩，之後更購買改造槍枝工具如膛線刀、研磨機、砂輪機及鑽頭等，自行製造大批改造槍枝及子彈。全案訊後依槍砲、毒品罪嫌，分別將王、吳2人移送雄檢及橋檢偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音