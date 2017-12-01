路上遇救護車該如何避讓 交通部將修道安規則定義清楚

救護車行經路口遭拖板車攔腰撞。（資料照）

2017-12-01 11:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕開車上路遇上救護車等緊急車輛時，到底該靠左還是向右避讓，交通部為明確讓駕駛知道如何閃避，並避免惡意阻擋執行緊急任務車輛通行，昨日已預告修正道路交通安全規則，將條文的文義訂清楚，預計最快明年1月就可上路實施。

現行規定發現執行緊急任務車輛時，不論來自何方，均應立即避讓，並不得在後跟隨急駛，但部分車輛會以併排行駛甚至是超車。因此，這次特別增加不得併駛或超越的規定。

車輛行駛於同向或雙向僅有一車道路段時，遇到緊急車輛時，不論是同向或對向車輛，除應減速慢行，向右緊靠道路右側讓出中間空間外，交通部表示，有時會遇到車輛雖然往右避讓，但仍沒足夠空間給緊急車輛通行；所以這次增訂「並暫時停車於適當地點，供執行緊急任務車輛超越」的規定。

兩車道或是三車道以上路段，車輛若在緊急車輛左邊就往左靠，在右邊就往右靠，但為避免車輛只稍微往旁邊移動，並沒有讓出足夠空間供緊急車輛通行。交通部表示，這次修正也要求最外側車道車輛，應在往右邊車道外移動，騰出空間讓中間車道車輛可向右避讓；並將原本法規文字中的「予以禮讓」更改為「配合避讓」。

路口遭遇緊急車輛時，以往並未規定要如何避讓，這次修正特別新增相關規定，交通部表示，執行緊急任務車輛行經交岔路口時，已進入路口車輛，應駛離至不妨害緊急任務車輛行進動線地點；同向以外未進入路口車輛應減速暫停，不得搶快進入路口。

緊急車輛包含消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等，若民眾路上遇到卻不避讓時，將可依道路交通管理處罰條例第45條，處3600元罰鍰並吊銷駕駛執照。另外，立法院昨日針對道路交通管理處罰條例修正進行朝野協商，通過未來若未避讓執行緊急任務車輛，將加重罰則至6000元到9萬元，不過該案還須等立法院完成三讀，預計明年才能上路實施。