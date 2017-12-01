土城鵝肉店潑漆火警 平面圖曝光

2017-12-01 09:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕土城鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆火警，釀成1死1重傷3輕傷，廚師張育仁死亡，老闆娘許因秀命危救治中，火調人員漏夜採證，繪製平面圖，其中張、許2人受困2樓火場，倒在神桌前被救出，當時在1樓的廚師林泉利遭大火波及，全身30％燒燙傷，而住在3樓的28歲住戶尹育馨跳樓骨折、另名李女逃生時扭傷，自行就醫。

警方說，起火戶雖為公寓建築，但惡煞昨晚間8時42分，到鵝肉店潑灑帶有松香水氣味的紅漆後，遭遇爐火引燃大火，因鵝肉店內充斥油漬，大火瞬間上竄，釀成嚴重傷亡。