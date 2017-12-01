鼎玉鉉鵝肉店縱火案 警從台中帶回2關係人

新北市土城鼎玉鉉鵝肉店昨晚遭縱火，一樓店面與2樓陷入火海。（資料照，記者余衡攝）

2017-12-01 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店昨天（11月30日）晚上疑遭縱火，造成1死5傷，警方目前查出，2名戴口罩的男子當時提著2桶紅漆下車，朝店內潑灑，不到2秒離開，油漆瞬間引發爐子火勢，燒毀1、2樓釀成慘劇，目前鎖定來自中部的討債集團涉案。

《蘋果日報》報導，今天清晨，傳出警方在台中查獲2名關係人及疑似犯案車輛，帶回台北接受偵訊。

本報報導，鼎玉鉉鵝肉店昨晚8點多傳出火警，一度傳出是遭人丟擲汽油彈，後來查出，鵝肉店大火發生前，一輛黑色賓士開到店前，2名戴口罩的男子提著2桶紅漆下車，朝店內潑灑，不到2秒就上車離去，油漆瞬間引發火爐火勢，燒毀1、2樓。造成1男員工死亡、老闆娘命危，另有數人受傷。

店東林見發二兒子林明淵透露，3天前曾有人上門催討300萬元債務，警方鎖定來自中部的討債集團涉案，調查發現，犯案的黑色賓士從中山高新北市下交流道，行駛台65線來到土城，犯案後從福爾摩沙高速公路南下，專案小組漏夜南下追緝，今天清晨傳出在台中找到2名關係人及疑似作案車輛，已帶回台北偵訊。