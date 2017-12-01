父親今年才過世 廚師又遭土城鵝肉店惡火吞噬

2017-12-01 05:13

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區「鼎玉鉉」鵝肉店，昨晚遭人潑漆縱火，迄今共造成1死1命危多人受傷慘劇，其中張姓男子為店內廚師，他在火場2樓被發現時已經沒有生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，人稱「鵝爸」的林姓僱主得知後語帶哽咽，直說：「他是個很好的孩子」！

鵝爸說，張男的家就住在土城，喜愛餐飲工作的他前後在店裡一共服務了快3年，工作表現一直都很認真，雖然曾因跟同事相處問題短暫離開，回任店內廚師後仍受倚重，張男父親今年才剛過世，不料如今自己又遭逢火劫，實在叫人非常難過。