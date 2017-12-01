土城鵝肉店縱火案害死人 死者弟哭喊：哥哥走了！

2017-12-01 00:45

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店昨（30）日晚驚傳遭縱火造成死傷，其中死亡的張姓男子送醫不治，家屬得知急忙趕往醫院，來回奔跑連絡其他親友，對著電話哭喊「哥哥他走了！」

雙和醫院總共收治3名傷者，其中張姓男子經急救後仍不治身亡，林姓男子則因全身大面積燒燙傷合併呼吸道灼傷，目前仍未脫離險境，插管治療中，另還有一名35歲鄭姓女子，為起火戶隔壁棟住戶，發現失火後緊急逃生，導致右腳腳趾骨折，自行前往雙和醫院救治，無生命危險。

張男的弟弟趕到醫院崩潰痛哭，不斷撥打電話給親友表示「我哥哥走了！」張弟表示，哥哥在這間鵝肉店工作好久了，平常都是上班到下午5點，但最近比較忙，都會加班到晚上8點，沒想到卻發生意外。

「我還是看到《爆料公社》才知道，打給哥哥都沒人接，沒想到是這樣！」另名從鬼門關救回的林姓男子，其室友接到通知也趕來關心，稱林男在鵝肉店工作4、5年，因為老家在林口，為了上班方便才在外面租房子，平常是個樸實的人，也沒聽過他談店內的八卦，得知可能是老闆兒子欠債才遭縱火，林男室友直稱「現在的人真的好恐怖。」

新北市副市長侯友宜也趕到雙和醫院慰問，並給予家屬承諾，警方會以最快速度拘捕嫌犯到案，還家屬一個公道。