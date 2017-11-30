獨家》鼎玉鉉鵝爸爸二兒子欠300萬 曾有人上門討債

新北市土城鼎玉鉉鵝肉店昨晚遭人丟擲汽油彈縱火，一樓店面與2樓陷入火海，造成2人命危、2人受傷。（記者余衡攝）

2017-11-30 23:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區鼎玉鉉鵝肉攤昨晚驚傳遭縱火，造成1死4傷，由於店東「鵝爸爸」林見發樂善好施，友人得知噩耗，林妻仍與死神拔河，令人不勝唏噓；由於鵝爸爸與二兒子透露，曾因投資失利、欠債，有人上門討債，警方研判討債集團為對欠債的二兒子施壓，前來丟汽油彈疑為警告，土城警分局、刑大專案小組目前掌握討債丟棄汽油彈的嫌犯身分，漏夜追緝嫌犯到案。