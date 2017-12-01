嘉市副議長妻標下市府採購案 判刑又抗罰失敗

2017-12-01 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義市副議長郭明賓的劉姓妻子，標下兩件嘉義市政府採購案，被法務部認定違反「公職人員利益衝突迴避法」，裁罰63萬元；劉女不服，主張議會並非市府的上級機關，無利益衝突，提告抗罰；承審的台北高等行政法院指出，議會與市府間有監督關係，原處罰無誤，判她敗訴，可上訴；劉女因採購案，另被嘉義地院依違反「政府採購法」判刑。

北高行合議庭表示，郭明賓從87年起擔任議員迄今，屬公職人員，其妻為關係人，應受利衝法限制，但她102、105年參與嘉市府標案時，卻在投標廠商聲明書上的「是否為利衝法關係人」一欄中勾選「否」，有違法之故意。

合議庭認為，議會是市府的監督機關，法務部開罰合法，且兩件標案權利金各為113萬1000元及5萬4334元，前者罰鍰最低60萬元，後者罰3萬元，並無過重情形。

至於劉女已遭刑事判刑，再被行政裁罰，是否違反「一行為不二罰」？合議庭解釋，劉女在關係人一欄勾否，涉犯採購法中的「詐術使開標發生不正確結果」，與利衝法的「禁止公職關係人與受監督機關交易」相較，兩者的立法目的、構成要件均不同，開罰沒問題。

劉女投標「嘉義市西區臨時路外停車場委託經營管理採購案」與「友愛停車場短期委託經營管理採購案」，自認議會不是市府上級機關，投標時，未在公職關係人欄勾選「是」，得標後長期虧損還遭法辦，提起本件訴訟，抗罰失敗。

刑事部分，嘉院認定劉女投標時登載不實，致開標結果不正確，今年6月判她應執行徒刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑2年。