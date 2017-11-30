土城鼎玉鉉鵝肉店遭丟汽油彈 亞東醫院1傷者恢復心跳

新北市土城鼎玉鉉鵝肉店今晚遭人丟擲汽油彈縱火，一樓店面與2樓陷入火海，造成1死1命危2傷。（記者余衡攝）

2017-11-30 23:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店今晚驚傳遭丟擲汽油彈，兩名傷者由救護車送亞東醫院搶救，另有一名輕傷者自行就醫。其中，28歲女患者李育秀疑從3樓跳下逃生，除了嗆傷，還有骨折，意識清醒在救治中；從2樓救出的60歲許秀英，全身30％二度燒燙傷，到院前沒有生命跡象，經搶救後，院方表示已經恢復心跳，在加護病房觀察中。