「國民法官」要來了 聽聽各界怎麼說…

2017-11-30 23:48

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕司改會議決議的「國民法官草案」終於出爐了，各界看法不一，司法人權進步協會理事長何俊英肯定政府開放國民參與審判，願意傾聽民意，但提出四大主題，希望司法院說明。

第一，草案設計6位國民法官加上3位職業法官參與審判，人數設計的基礎為何？法官受過法律訓練，容易形成共識，會不會反而成為關鍵少數？第二，外界現多以「奶嘴」形容年輕法官，但草案又規定23歲就可成為國民法官，有無被人民質疑的疑慮？第三，草案規定國民法官可請公假，但若訴訟期過長，企業是否有能力承受？閱卷時間是否算公假？第四，為了避免洩密，國民法官有無隔離必要性？

台北地院法官洪英花正面看待國民參審，指國民法官可分攤審判責任，就她所接觸到的法官來說，無人抱持負面或反對態度，但因參審可能導致程序時間拉長，草案架構應嚴格設計。

「可提高人民信賴！」台北地檢署檢察官林達看完草案，認為國民參審限制最輕本刑7年以上重罪，排除過度複雜、高度專業等案件，堪稱穩健，但他提醒，搭配起訴狀一本主義，可避免國民法官預設立場，也可能將增加檢方負擔，影響偵查人力。

「人民準備好了嗎？」台灣陪審團協會持存疑立場，理事長張靜直指國民法官就是參審員，與職業法官一同處理事實認定與適用法律，但適用法律這部分「人民懂嗎？」他認為，法官一定會試圖影響參審員，這是「法律人的傲慢」。

張靜說，陪審制很簡單，陪審員與法官隔離，不需專業知識，只要就生活經驗、歷練去認定事實，但參審制將導致職業法官用法律專業影響參審員，美其名是合作，實則找人民「背書」。

司改會執行長高榮志表示，官方應在試辦期間同時試行美國陪審制度，兩套制度最大差別在於，人民與法官是否具職權一同決定判刑，進而對刑度作出評議；他說，美國陪審制建立在「分立制衡」精神上，因此特別強調「法官不能干預陪審團決定」，僅能在陪審團作出有罪決定後，適度判刑度，因此兩套制度同時嘗試，更為恰當。