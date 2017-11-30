「泰系妹妹」攻進前線？ 中國女小三通到金門賣淫

2017-11-30 21:05

〔記者吳正庭／金門報導〕中國女子打著觀光名義，藉「小三通」之便到金門，竟以美圖甚至「泰系妹妹」名義透過通訊軟體拉客賣淫。不過，金門地方小，風聲走得快，女子和恩客正在床上打得火熱，遭破門而入的警方逮個正著！

金門縣警局金湖分局今天說，已依涉嫌違反社會秩序維護法，裁罰2起賣淫案的嫖客及3名涉嫌賣淫女子3000元，3女並解送移民署收容所，擇期遣返中國；中國籍李姓馬伕依刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦。

湖警指出，近日有民眾舉報，陌生中國女子居住的出租套房出入分子複雜，來去匆匆，研判可能從事性交易，警方立刻成立專案小組查訪。

湖說出，賣淫女子藏身處有工人、旅客等混居，查緝不易；經過一番時間布線，日前聲請搜索票獲准，幹員埋伏在中國女子住處附近等待「時機成熟」，趁嫖客與賣淫女子交易之際破門而入，當場查扣大批保險套、潤滑劑等性愛用品。

湖警另查獲一名中國籍李姓馬伕，帶著兩名中國女子循小三通入境金門，透過手機通訊軟體，聲稱是「泰系妹妹」，言明「不接酒客」，散布性交易訊息招攬客人，以每次媒介客人2500元到3000元不等價格，從中抽佣1000元。

見過賣淫女子盧山真面目的人透露，雖然手機廣告上有化妝，但本人「不會差太多」，加上廣告照片穿著清涼，果然引來注意，遭警方鎖定。

金湖分局分局長劉清俊說，金門是民風純樸地區，絕不容許色情及賭博存在，更嚴禁員警包庇情事，如有違法、違紀，一定依法嚴懲。