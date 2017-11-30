台北OL通勤這樣化妝 網友紛紛讚嘆：根本都市傳說！

年輕上班族女子利用停等紅燈時間來化妝，讓網友驚嘆神乎其技。（圖翻攝自蘇達臉書）

2017-11-30 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕一個女生出門要花多久時間上妝？藝人蘇達前天（28日）於臉書貼文分享，表示早上於機車車陣中，看見一名年輕的上班族女性利用等紅燈時間「完美定妝」，令他不禁讚嘆起台北小人物的堅韌與可愛。

蘇達的貼文寫到，他於星期二早上飛奔的車程中，有名穿著短裙、騎著摩托車的女子，等紅燈時停在他身旁，起先他看到女子臉上塗了一點一點白色藥膏，以為對方長了水痘，沒想到那是隔離霜；「她只要一停紅燈，就會迅速拉起安全帽的護罩，對著小小的後照鏡、趁著短短的秒數，將隔離霜推開推開。」這才發現她是在化妝。

蘇達接著說，他們同行了整整一條承德路，親眼見證她在不同的紅燈秒數下，依序完成了隔離霜、粉底、腮紅、眼影、眼線、睫毛膏、壓粉、口紅，直到台北車站前的最後一個紅燈再「完美定妝」，讓他不禁豎起大拇指：「我們為分分秒秒搶著時間的上班族鼓掌！我們為時時刻刻呈現完美的女孩子鼓掌！」

網友對此紛紛表示：「這到底練了多久」、「根本都市傳說」、「台北人的辛酸啊」，還有人感同身受地說：「她一定是太晚起床來不及整理、只能把握空檔時間，我也會這樣做」、「以前我還會趁紅燈的時候貼假睫毛，下一個路口再確認形狀有沒有歪掉呢！」